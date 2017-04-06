100-летие ЗАГСа: за каждой записью - судьба человека

Старейший в Перми Ленинский ЗАГС готовится к передаче своих документов на постоянное хранение в государственный архив. Сто лет истории жителей нашего города в ближайшее время станут доступны всем желающим. За каждой актовой записью здесь судьба человека. А история хранит не только судьбы наших земляков, но и судьбы наших именитых земляков.

Старейшая в Перми книга записи актов гражданского состояния лишь на год младше ЗАГСа Ленинского района, который нынче отметит вековой юбилей. Эти страницы подготовлены к тому, чтобы отправиться на постоянное хранение в государственный архив. По записям о рождении можно изучать профессии того времени: сестра милосердия, гувернантка, ломовой извозчик. Но самое любопытное - имена.

При том, что Ленинский район считается административным - и, по сравнению с другими, менее населённым, за время работы ЗАГСа сделано почти полмиллиона записей. Встречаются и звёздные фамилии.

Эльвира Батова, начальник Ленинского отдела управления ЗАГС администрации г.Перми: "Есть актовая запись о браке Марка Анатольевича Захарова, который после окончания института приехал в Пермь, работал в Драмтеатре. Жили на Сибирской, 1, это было общежитие театра. Есть запись о рождении Георгия Буркова - 33-й год, тоже в архиве хранится.

Вместе с супругой Ниной Лапшиновой знаменитый режиссёр трудился на пермской земле 4 года. Актёр Георгий Бурков в Перми не только родился, но и учился - на юрфаке Пермского университета, затем работал в театрах Перми и Березников.

Ещё одна запись - о браке Аркадия Гайдара, здесь и настоящая фамилия писателя - Голиков.

К архиву Ленинского ЗАГСа обращаются и живущие в других государствах, и те, кто совсем не помнит пермских страниц своей биографии. Сын Героя Советского Союза Василия Маргелова - генерал-полковник Виталий Маргелов - в Молотове родился, однако уже в год родители увезли сына в другой город. Спустя 74 года он возложил цветы к памятнику "Разорванное братство", после обращения к архивным документов точно зная, что он пермяк.

Виталий Маргелов, сын Героя Советского Союза Василия Маргелова: "Сегодня один из счастливейших дней в моей жизни. Я снова легализовался. В годы войны были утеряны документы. И вот спустя 74 года я снова легализовался и стал пермяком. Я даже аплодирую этому событию".

Как рассказывает начальник отдела ЗАГС Эльвира Батова, этих материалов хватит ни на одну книгу. За каждой актовой записью - судьба человека, и каждую запись здесь бережно хранят.