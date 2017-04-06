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«Регионы России»: вся страна в одном павильоне

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Регионы России

Традиционная ярмарка «Регионы России» открылась в Перми. Разнообразие в торговых рядах – от эксклюзивных дамских сумочек до расписных фуфаек, от завозного сала до отечественного гранатового соуса.

Клинт, Моне, Айвазовский и шедевры Ван Гога- и все это на дамской сумочке. Картины впечатаны в изделия из телячьей кожи с помощью 3D-принтера. Техника уникальна, ее придумали и воплотили в жизнь мастера из города Омск.

сумки

Ирина Абайдуллина, мастер авторских сумок г. Омск: "Все загоняется в пресс, сублимируется полимером и сверху все покрывается защитным раствором - оно не портится".

На Пермскую ярмарку мастера привезли товары со всей страны - здесь открылась традиционная выставка «Регионы России». На прилавках есть, пожалуй, все - от расписных фуфаек и «байкерских» перчаток до роскошных шуб из норки и мутона.

шапки 

С приближением тепла на выставке постарались максимально расширить именно весенне-летнюю коллекцию. Одеться и подобрать аксессуары можно всей семье. Взять хотя бы ортопедические сандали на пробковой подошве или сочных цветов шляпки и береты.

Так повелось, что на Урале погода важнее скорее не в доме, а на улице. От весеннего дождя или даже снежной метели сейчас может защитить красивый авторский зонт. 

рыба

А гурманам здесь есть чем полакомиться. Рыба и морепродукты горячего и холодного копчения, знаменитое белорусское сало, сыры. Для сладкоежек – мед, десятки видов натурального мармелада, халва с маком, шоколадом, кунжутом. А от этого прилавка так и веет теплом - домашнее вино, соусы из граната, чурчхелла и, конечно, чай - прямым рейсом из Краснодарского края.

Время для того, чтобы познакомиться со всем ассортиментом ярмарки, еще есть. Выставка будет работать до конца недели. Вход для посетителей свободный.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.04.2017 в 11:57 в рубрике - Новости телеканалов

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