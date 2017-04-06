Чего ждать девятиклассникам и их родителям?

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9 класс

Вместо двух экзаменов, девятиклассникам в этом году предстоит сдать сразу 4 . Русский язык и математика обязательны, 2 предмета по выбору. Большую базу заданий уже сейчас можно найти на сайте министерства образования, всё это тесты. Перед сдачей выпускникам основной школы предстоит получить допуск, это особый документ, доказывающий, что ученик прошел курсы по всем предметам. Далее непосредственно сама сдача экзаменов. Если ученик не справился - ничего страшного, второй шанс представится уже после 5 сентября. Есть только одно "но", если поймали со шпаргалкой или телефоном, переэкзаменовка возможна только на следующий год. Для поступления в средне-специальные учебные заведения результаты ОГЭ сегодня не так важны, здесь достаточно будет аттестата и заявления от родителей. Зато в 10 класс даже своей школы поступить сейчас не так просто, конкурсных испытаний скорее всего не избежать.

Петроградских

Ирина Петроградских, заместитель начальник департамента образования администрации г. Перми: "Существует индивидуальный отбор на профильной обучение, в профильную группу в 10 классе любой школы. И вот индивидуальный отбор уже каждая школа устраивает свой. Но один из таких главных критериев - это хорошие результаты сдачи экзаменов по русскому языку, по математике и по выбору".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование

Опубликовано: 06.04.2017 в 14:43 в рубрике - Новости телеканалов

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