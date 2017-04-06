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И жалко, и страшно: Одинокому пенсионеру отключили газ

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дедушка

Отключить газ, чтобы избежать большого взрыва. В Перми разворачивается резонансная история, когда одинокому пенсионеру просто перекрыли вентиль.

Утром рвануло в Ярославле, к счастью, никто не погиб, но несколько человек получили травмы, есть разрушения. Причина - взрыв бытового газа. Это уже Пермь, квартира пенсионера Николая Раевского - ему отключили газ. До этого два раза отключали весь стояк, так как аварийщиков дедушка не пускал. Причина - утечки, и именно отсюда.

Николай Раевский, пенсионер: "Здесь заглушку поставили, а сгон, двадцать сантиметров, трубу увезли. Это издевательство!".

плита

Соседи рассказали, что в буквальном смысле начали бояться за свою жизнь, после того как несколько раз пришлось спешно эвакуироваться на улицу из-за того, что начинало пахнуть газом.

В управляющей компании рассказали, что когда аварийщики попали внутрь, обнаружили плиту с работающей конфоркой под чайником, газ при этом не горел. Что было до этого, из-за чего происходили утечки, никто не знает.

Карякин

Андрей Карякин, главный инженер управляющей компании: "Он просто включает чайник, он у него кипит, газ перестаёт гореть, а идёт, либо он включает его на отопление, либо ещё что-то".

История усугубляется тем, что из дома пенсионер выходить не может, общаться с внешним миром помогает знакомая - покупает продукты, платит за квартиру. Сейчас рацион Николая Юрьевича - хлеб, вода, молоко, овощи, сгущёнка.

Ситуация получается двоякая, с одной стороны, человек сидит без газа и не может приготовить себе горячей еды. С другой - одна серьёзная утечка, случайная искра, и последствия могут быть очень плачевными.

Газовики со своей стороны сослались на имеющиеся нормативные акты и сообщили, что аварийная служба при обследовании квартиры обнаружила дефекты плиты.

Аминов

Ринат Аминов, заместитель начальника эксплуатационного управления внутридомового газового оборудования ООО «Регионгазсервис»:

"Поставка газа приостанавливается без предварительного уведомления абонента в случае, когда человек создаёт угрозу жизни и здоровью, то есть создание аварийной ситуации в многоквартирном доме".

Как разрешится эта ситуация, пока непонятно, пока управляющая компания и соседи предложили пенсионеру пользоваться электроплиткой, на которую жильцы даже изъявили желание скинуться. Однако на это предложение дедушка пока что ответил отказом.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.04.2017 в 11:36 в рубрике - Новости телеканалов

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