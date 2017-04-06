Театральный десант в столичном ГУМе
Артисты Пермского Театра-Театра встретились с московской публикой лицом к лицу. Причем сделали они это в столичном ГУМе. Напомним, театральная труппа сейчас находится с гастролями на фестивале «Золотая маска», уже прошло два конкурсных показа. Теперь артисты вышли в народ. Для начала артисты в костюмах из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» украсили собой витрины одного из самых главных магазинов страны. А потом сыграли и несколько сцен из спектакля.
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