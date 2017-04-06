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На поддержку села казна выделяет 3 миллиарда рублей

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Решетников

Рекордную сумму на поддержку села в этом году планирует выделить казна. Речь о трех миллиардах рублей. Большая часть пойдет животноводам.

В новом корпусе молочной фермы в селе Шерья главный животновод предприятия Алексей Тетенов делится главным секретом успеха.

Тетенов

Алексей Тетенов, заместитель директора по животноводству ООО «Шерья»: "Каждая корова на виду, мы ее каждую в лицо знаем, они у нас живут четыре лактации и доятся спокойно".

В этом хозяйстве, где больше пяти тысяч голов крупного рогатого скота, побывал глава региона - Максим Решетников. Здесь, несмотря на такое высокое поголовье, у каждой буренки есть имя, родословная, включая бабушек и прабабушек, которая хранится в специальной картотеке.

корова

В отличие от многих хозяйств это, расположенное в Нытвенском районе, использует классическую систему «привязного» содержания скота. За счет этого здесь удалось добиться рекордных показателей - только в прошлом году здесь надоили 7 300 кг на одну голову.

Из динамиков на крыше звучит классическая музыка, а за основными жизненными показателями обычной черно-пестрой российской буренки следит специальный компьютер. Часть доярок уже заменили роботы.

В этом году на развитие подобных предприятий и сельского хозяйства в целом в регионе выделяют рекордную цифру - больше трех миллиардов рублей. Основные средства пойдут на поддержку животноводов, больше половины всех выделяемых денег. Прикамским аграриям они вернутся в виде субсидий за новые корпуса или приобретенную технику.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Очень много вопросов технологического взаимодействия, с тем, чтобы как можно раньше доводились субсидии, с тем, что край, бюджет обещает, допустим, по прошлому году, есть какие-то долги, выясняется, что край обещал и не выполнил, такого быть не может, и мы будем со всеми этими вопросами разбираться, будем их закрывать".

Также хозяйства Пермского края готовятся к предстоящей посевной кампании. Денежная поддержка будет выделяться исходя из гектара уже засеянных площадей. 

Артём Казин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 06.04.2017 в 10:50 в рубрике - Новости телеканалов

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