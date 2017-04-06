Молодые и инициативные - на благо Перми

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награждение

Глава Перми Дмитрий Самойлов наградил благодарственными письмами руководителей предприятий и организаций за вклад в развитие молодежного общественного движения. В конце прошлого были подведены итоги городского конкурса «Пермь 20 х 20». Из 34 претендентов жюри выбрало 20 самых достойных молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые презентовали свои проекты в сфере молодежной политики, развитию общественной жизни. Темы самые разные, начиная от проведения патриотических акций и заканчивая выпуском книг по математике для самых маленьких школьников.

Ханова

Наталья Ханова, главный редактор пермской школьной газеты «Перемена-Пермь»: "Многие сотрудники редакции показали себя как хорошие организаторы таких проектов. И более того, они сами становились инициаторами. Если в первый год существования проекта у нас было три проекта в год, то в этом году мы посчитали, мы реализовали именно с предприятиями и молодежью порядка 37 проектов".

Каждый лауреат в конце прошлого года получил в качестве премии 20 тысяч рублей. А сегодняшнее вручение благодарственных писем показывает, что молодых неравнодушных людей активно поддерживают их наставники. Здесь фактически весь срез общества - промышленные предприятия, профсоюзы, вузы, школы и даже ТОСы.

Самойлов

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "С таким потенциалом, я уверен, что будущее у этого конкурса есть, и еще многие и многие участники будут принимать и в этом году в нем участие, и в будущем. И я уверен, что мы увидим новых победителей, и новые проекты, и новых наставников, и новых руководителей - и все это только на благо нашего города".

 

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 06.04.2017 в 10:25 в рубрике - Новости телеканалов

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