«Ш», «У» и ! За отсутствие спецзнаков начинают штрафовать

С сегодняшнего дня ГИБДД штрафует за отсутствие обязательных знаков. В силу новые поправки в правила дорожного движения вступили еще в понедельник, но до сих пор инспекторы пока предупреждали. Теперь водители обязаны пользоваться специальными наклейками для обозначения своих транспортных средств. Так, обязательным стал стикер с буквой «Ша» на автомобилях с шипованной резиной.

Илья Щипицын, командир роты полка ДПС ГИБДД УМВД по городу Перми: "Без этого знака управляет достаточно много водителей. В свою очередь со стороны нас, ГИБДД, ранее не обращали внимания, и водителям за малозначительностью не выписывали штраф за данный знак.

Также начинающие водители обязаны наклеить соответствующий знак - восклицательный. Еще одно обозначение - красный треугольник в желтой рамке - должен появиться на спецтехнике так называемых тихоходах. И ещё из обязательных знаков - это «Глухой водитель» (желтый круг с тремя черными точками), учебный автомобиль (буква «У» в красном треугольнике), а также знаки «Опасный груз» и «Крупногабаритный груз». В случае нарушения всех перечисленных пунктов предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждое.