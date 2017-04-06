Предвидеть и предотвратить: В Перми усилили меры безопасности

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кондуктор

Меры безопасности в Перми усилили в общественном транспорте, на дорогах и даже в жилых многоэтажках.

Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья в рамках усиления антитеррористической защиты рекомендовано проверить каждый дом. И если управляющим и ТСЖ только рекомендовано, то в детских садах, школах, спортивных и культурных учреждениях в обязательном порядке пройдут проверки. Это распоряжение властей.

Усов

Андрей Усов, заместитель главы администрации г. Перми: "Предписано проверить, как эвакуация будет происходить, проверить в первую очередь инструкции, как они выполняются сотрудниками, находящимися на службе".

В ГИБДД, очевидно, тоже предприняты меры, большое количество экипажей ДПС на улицах отмечают сами пермяки. Выборочно останавливают легковые автомобили, чаще - фургоны и большегрузы. В аэропорту Большое Савино серьезнее стал досмотр вылетающих. Звучат аудиоролики, которые напоминают в общем-то прописные истины - обращать внимание на подозрительные сумки и пакеты.

Отраднова

Юлия Отраднова, пресс-секретарь пермского аэропорта: "Усилен входной контроль, досмотровый и предполетный контроли, увеличено количество сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности. Надеемся, что пассажиры с пониманием отнесутся к принятым мерам".

кондуктор

Водители общественного транспорта, особенно троллейбусов, стали чаще напоминать о мерах предосторожности по громкой связи. Перед выездом в рейс кондуктор обходит салон, осматривая каждое сидение, водитель проверяет, не срезан ли замок на ящике, в котором хранится огнетушитель.

На дверях этого подвала висит замок, но попасть туда или подбросить что-то вполне реально через такую дыру в косяке. Очевидно, коммунальщики не спешат устранять эти огрехи, поэтому собственникам нужно быть максимально внимательным самим, и если в ваш подвал кто-то собирается попасть, как минимум задать вопрос - а для чего.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.04.2017 в 09:40 в рубрике - Новости телеканалов

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