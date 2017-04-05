Суперфинал Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»: пусть победит сильнейший

В Перми пройдёт юбилейный Суперфинал Чемпионата Школьной баскетбольной Лига "КЭС-БАСКЕТ". За 10 лет проект, появившийся в Перми, перешёл сначала в разряд общероссийского, а теперь уже и международного. В этом сезоне к битвам за мяч подключились 64 региона, а также республики Монголия и Киргизия.

Уже сыграны региональные этапы, определены победители федеральных округов. 34 сильнейших школьных клуба продолжат борьбу за главный приз Чемпионата- поездку на Финал 4 -х УЛЕБ в Турции. Решающие матчи пройдут в Перми с 16 по 22 апреля. Жеребьёвка юбилейного Суперфинала состоялась в здании правительства Пермского края. Оргокомитет Лиги распредилил юных баскетболистов по группам, в которых участники сыграют "по кругу", т.е каждая с каждой.

Суперфинал Чемпионата пройдёт 22 апреля в УДС Молот. Организаторы обещают грандиозный праздник с участием звёзд мирового уровня, олимпийских чемпионов, игроков Урал- Грейта и Пармы. За главный приз у юношей поборется и команда пермской школы №9. Что очень символично. Потому что 10 лет назад представители именно этого учебного заведения стали первыми победителями.

Алексей Фролов, руководитель проекта "Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ": "Это были первые ребята, которые поехали, получили главный приз и поехали с исполнительной редакцией в Мадрид, посмотрим, в этом году на кону- Стамбул. Посмотрим, насколько ребята готовы физически, морально для того, чтобы как и 10 лет назад повторить успех своих коллег по учёбе в 9 школе. Будем за них болеть, будем за них переживать. Но ещё раз повторюсь, конечно, это спорт- победит сильнейший!".