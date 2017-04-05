«Солёные уши»: в фестивале капустников победили ТЮЗовцы

В Пермском театре кукол в одиннадцатый раз прошел фестиваль-конкурс театральных капустников "Соленые уши". Его посвятили 80-летию со дня рождения русского драматурга ХХ века Александра Вампилова. Участники - а это актеры, режиссеры, художники, музыканты из 10 профессиональных театров- фантазировали на тему "Провинциальные анекдоты".

Пародия на герб Пермского края в начале фестиваля задала тон всему мероприятию. Молодые актёры со всего Прикамья в этом году шутят на тему провинциальных и столичных театров.

Молодые ребята с боевым раскарасом цвета логотипа Театра-Театра посмеялись совсем не зло, а по-доброму, над модными театральными тенденциями.

Марк Букин, актёр стажёрской группы Театра-Театра: "Сегодня есть такая тенденция считать, что современный театр -это голый театр, и провинциальный театр со своими комплексами - что мы тоже молодцы, что мы не хуже столичных!".

Пародии молодые и дерзкие актёры делали и на своих соседей и старших товарищей по театральному цеху. Так, например, тюзовцы собирали деньги на рояль, как это делал Театр -Театр в преддверии своего 90-летия, но к сожалению, удалось собрать лишь на ложки.

Пока на сцене выступает молодёжь, из зала, помимо жюри, за ними наблюдают звёзды пермских капустников прошлых лет. Главное в капустнике - это встретиться и поделиться каким-то опытом.

Так как фестиваль "Солёные уши" имеет соревновательный момент, здесь были и свои победители. В 2017 году ими стали молодые актёры Театра юного зрителя.