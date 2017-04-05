Кунгур посетил потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга - офицер, преподаватель кадетской школы Марат Беринг. Город был выбран не случайно. Вместе с наставником его посетили семеро мальчишек из Бийской кадетской школы в Алтайском крае. Ребята отправились по следам Первой и Второй Камчатской экспедиции Беринга - Чирикова, которая проходила через уральские города в XVIII веке. Кадеты побывали в Осе, Соликамске, Перми. Сам Марат Беринг потомок путешественника и мореплавателя Витуса Беринга. О своем великом предке он узнал от мамы и бабушки еще в 17 лет. Он потомок путешественника в восьмом поколении - как тут было не заняться изучением истории и отправиться в интересное путешествие по тем городам, где останавливались участники экспедиции его предка.