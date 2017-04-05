«Дыроватый камень» - невозможно смешно и невероятно грустно

В Перми завершаются гастроли известного далеко за пределами России екатеринбургского "Коляда-театра". Коллектив приехал на гастроли в наш город на несколько дней и привез на показ 10 спектаклей - детских и взрослых.

В Пермь театр приезжает часто, здесь артистов всегда очень ждут и тепло принимают. Наша съемочная группа посмотрела одну из последних премьер Коляды "Дыроватый камень".

На дачу к Галине Сергеевне приехали две подружки - Лариса и Вера, все они бывшие учительницы, сейчас на пенсии. В компанию дам попадает сосед Игорь Петрович. Действие пьесы "Дыроватый камень" происходит на даче, поэтому и реквизит соответствующий. На столе - настоящие яблоки, капуста квашеная, свежая, морковь, сушеный виноград.

Между дачниками раскручивается невероятно смешная и одновременно грустная история. В пьесе "Дыроватый камень" Николай Коляда продолжает разговор о бабушках и дедушках, начатый в "Бабе Шанель". Эта история о том, что такое старость, одиночество, отчего в человеке не умирает стремление жить и любить, а еще страстное желание быть любимым. На сцене блистает старшее поколение "Коляда- театра".

Тамара Зимина, актриса "Коляда- театра": "Спектакль интересно просторен, он с каким-то откровенными вещами, когда человек вытаскивает из своей души, этот кусок материала очень ценен, в нем можно говорить о самом сокровенном".

Дыроватый камень - это одна из вершин Ревдинско-Уфалейского хребта в Свердловской области. И именно к нему ходит Игорь Петрович загадывать желания, а Лариса, Галина и Вера просят передать записки со своими мечтами камню, но потом понимают, что им ничего не надо - у них все есть.

Николай Коляда, советский и российский драматург, театральный режиссер: "Это моя пьеса, у нее счастливая судьба, ее перевели на сербский язык, польский, несколько театров в России взяли ее к постановке".

Спектакль "Дыроватый камень", полный печали и радости, чистых и неподдельных эмоций, пользуется огромной популярностью в Екатеринбурге, вот и в Перми на него собрался полный зал. Артисты "Коляда- театра" напомнили зрителям о том, как важно не разучиться сопереживать друг другу.