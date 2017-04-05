Лжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариков

В Перми задержали телефонных мошенников. Двое молодых людей работали по нехитрой схеме. Один из подозреваемых звонил потерпевшим и представлялся их родственником, попавшим в беду. Потом он просил денег для решения проблемы. Когда пенсионеры соглашались помочь лжеродственнику, к ним приезжал второй мошенник и забирал деньги. По подтвержденным данным, от действий мошенников пострадали пятеро пожилых людей.

Суммы денег варьировались от 30 до 60 тысяч рублей. Полицейскими устанавливается причатсность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям. Потерпевших просят позвонить по телефону 218-81-15 или 02.



