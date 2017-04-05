Лжевнуки «зарабатывали» на доверчивости стариков

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мошенник

В Перми задержали телефонных мошенников. Двое молодых людей работали по нехитрой схеме. Один из подозреваемых звонил потерпевшим и представлялся их родственником, попавшим в беду. Потом он просил денег для решения проблемы. Когда пенсионеры соглашались помочь лжеродственнику, к ним приезжал второй мошенник и забирал деньги. По подтвержденным данным, от действий мошенников пострадали пятеро пожилых людей.

Суммы денег варьировались от 30 до 60 тысяч рублей. Полицейскими устанавливается причатсность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям. Потерпевших просят позвонить по телефону 218-81-15 или 02.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 05.04.2017 в 16:06 в рубрике - Новости телеканалов

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← «Стратегия»: куда пропали полтора миллиарда рублей?

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