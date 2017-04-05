«Стратегия»: куда пропали полтора миллиарда рублей?
Срок расследования уголовного дела в отношении экс-гендиректора АО НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова продлили до первого июля 2017 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
16 марта у «Стратегии» была отозвана лицензия. 1 апреля 2016 года в отношении директора и совладельца фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже Пьянков был задержан, в качестве меры пресечения судом был назначен домашний арест. В Прикамье от действий НПФ «Стратегия» пострадали более 70 тысяч вкладчиков.
Пётр Пьянков остаётся в статусе подозреваемого, и речь в данном случае идёт о хищении средств "Стратегии" путём вывода ценных бумаг в аффилированные структуры на сумму более, чем полтора миллиарда рублей.
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