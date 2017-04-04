Руководитель компании «Кухни Кристина» виновным себя не считает

В суде Индустриального района Перми начали заслушивать пострадавших от действий компании Мебель на заказ, которая работала под брендом "Кухни Кристина". Ежедневно будут вызывать до 10 человек. Всего потерпевшими числятся 79 клиентов компании, заплатившие каждый от 20 до 300 тысяч рублей, а гарнитуры так и не получившие. Общий ущерб оценивается в шесть миллионов рублей.

Светлана Плотникова, пострадавшая: "Мама заказывала кухню, она была больна раком, на фоне переживаний, ей стало хуже, у меня к этому господину свои счеты. Он за все эти слезы и переживания должен ответить по всей строгости".

Также стала известна точка зрения руководителя компании "Кухни Кристина", до этого лишь обвинявшего прессу в предвзятости. Как пояснил Олег Шитенков, виновным он себя не считает и планирует расплатиться с людьми. О том, почему этого не было сделано раньше, рассказал новый адвокат подсудимого.

Владимир Гнетенко, адвокат: "Здесь нет преступности в деянии, здесь предпринимательская деятельность, убытки, ситуация экономическая в регионе".