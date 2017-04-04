Прокуратура закрыла опасную гостиницу

В Перми закрыли опасную гостиницу. В ходе проверки прокуратуры в Дзержинском районе Перми выяснилось, что трехэтажное здание не было введено в эксплуатацию. Кроме того, при проверке были обнаружены грубые нарушения правил пожарной безопасности, в связи с чем опасности ежедневно подвергались жизнь и здоровье неопределенного круга лиц. Прокурор подал в суд иск с требованием запретить эксплуатацию здания по ул. Сельская, 7 под гостиницу, пока хозяин не получит разрешение на ввод в эксплуатацию и не устранит нарушения. Суд поддержал иск прокурора. Деятельность гостиницы приостановлена.