Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

По сообщениям МЧС России по Пермскому краю, пик паводка придется на середину апреля. К этому моменту завершатся необходимые подготовительные работы на Камской и Воткинской гидроэлектростанциях. В зоне риска - 110 населенных пунктов в 37 территориях региона. Согласно прогнозам специалистов, в 2017 году паводок окажется сильнее, чем обычно: запасы воды в снеге превышены на 10-25%, а лед в водоемах - толще, чем в предыдущие годы. На реках Тулва и Чусовая возможны заторы, поэтому планируется провести работы по чернению и распиловке льда.

Весеннее половодье в прошлом году на большинстве рек Прикамья стало самым высоким с начала 2000-х гг. Как утверждают эксперты ГИС-Центра ПГНИУ, подобного развития событий стоило ожидать, поскольку с лета 2015 года на всей территории края наблюдалось переувлажнение почвы вследствие избытка осадков.