Капризный апрель: регион попадет под власть «ныряющих» циклонов

В целом апрель пришел в Пермь без весеннего настроения: сильный ветер, снегопады, метели и минус на термометре. Спасатели рекомендуют быть особенно внимательными, передвигаться осторожно, не торопясь, водителям четко соблюдать правила дорожного движения. Избегать резких маневров, торможений, не превышать скорость и отказаться от лишних обгонов. К средне воздух прогреется до +6 градусов днем, но обещают снег с дождем. Самым теплым днем станет суббота 8 апреля. Столбик термометра в Перми поднимется до +10 и выше. В целом апрель будет холоднее нормы. Весь месяц территория региона будет находиться под влиянием "ныряющих" циклонов, в которых будет распространяться холодный арктический воздух.