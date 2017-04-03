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Юрий Башмет - молодым дарованиям России

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дети

В Перми стартует общероссийская программа "Юрий Башмет - молодым дарованиям России". 
В Пермской филармонии открылся образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей. Это - продолжение масштабной и многоуровневой образовательной системы филармонии, направленной на поддержку и развитие молодых дарований Прикамья. Ежегодно юные музыканты участвуют в региональных, краевых, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, получая эксклюзивную возможность выходить на сцену с самыми выдающимися исполнителями современности.

Анна Селиванова играет на скрипке с 7 лет. Cейчас девочке 11 и она уже не раз становилась победителем престижных музыкальных конкурсов. Ученица центральной школы искусств и постоянная участница детских концертных программ Пермской филармонии признается, что со скрипкой ей сложно расстаться даже на день. Анне повезло. На открытии общероссийской программы "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" она приняла участие в мастер-классе Маэстро.

Отныне в Пермский образовательный центр будут приезжать лучшие российские и зарубежные педагоги. Они проведут долгосрочные мастер - классы по разным специальностям. Первая сессия в пермском образовательном центре Юрия Башмета состоится в мае. Особое внимание педагоги планируют уделить молодым музыкантам, которые играют на духовых инструментах.

Кокоулина

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края: "Все знают сегодня, что духовиков не хватает в симфонических оркестрах, поэтому эта тема для нас очень актуальная. У нас есть дети, которые играют на духовых инструментах, поэтому мы в мае и посмотрим, как это все у нас получится. Потому что сама идея - на выходе как результат нам нужно создать молодежный симфонический оркестр".

Пермь стала 6-м городом России, в котором открылся образовательный центр Юрия Башмета. Первый - Юрий Абрамович создал в 2013 году у себя на родине в Ростове-на-Дону.

Башмет


Юрий Башмет, народный артист СССР: "В действии выясняется, что это очень полезное, хорошее дело, даже по сегодняшнему прослушиванию - две девочки играли -  совершенно очевидно, что наши девочки на 3 головы выше, чем в Италии, например. Это нужно поддерживать и развивать".

Курирует проект Пермская краевая филармония при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Пермского края.

скрипка

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края: "Для нас очень важно. Это некий мастер-класс, это уроки профмастерства, которые рассчитаны на этот возраст и на определенные инструменты. Эта школа рассчитана на то, чтоб мы понимали, что это не разовое вложение в детей, а мы понимаем, что нам обязательно нужно создавать оркестр свой, который бы в перспективе вырастал, и конечно бы играл в больших оркестрах".

А вечером того же дня в рамках юбилейного тура поклонники смогли услышать камерный ансамбль "Солисты Москвы", художественным руководителем и главным дирижером которого является Юрий Башмет. Лучшие ученики из музыкальных школ Перми и Пермского края в каникулы получили приятный подарок. Двум сотням детей, которые неравнодушны к классической музыке, филармония вручила пригласительные билеты на концерт народного артиста СССР.

Выступления камерного ансамбля "Солисты Москвы" запланированы более чем в 50 городах России. Главная цель тура - познакомить с искусством максимальное число слушателей.

Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Опубликовано: 03.04.2017 в 18:15 в рубрике - Новости телеканалов

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← «Говорит Ленинград»: помните то, что было не с нами

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