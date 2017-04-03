«Говорит Ленинград»: помните то, что было не с нами

В Театре кукол состоялась премьера моноспектакля "Говорит Ленинград" в исполнении Натальи Капитановой. Блокада Ленинграда - это урок, который нельзя забывать. Крепко ли мы усвоили его?

Молодая современная радиоведущая в передаче об истории страны цитирует произведения Ольги Берггольц - поэта, писателя и журналиста - жительницы блокадного Ленинграда. Внезапно эфир прорезает сигнал воздушной тревоги. Это звук открывшегося портала - через него героиня переносится в прошлое, о котором она только что говорила в студии.

Наталья Капитанова, актриса Пермского театра кукол: "Есть такие моменты, которые мы должны помнить и передать нашим детям. Как говорится, помните то, что было не с нами. Это основной посыл этого спектакля".

Моноспектакль "Говорит Ленинград" - премьера Пермского театра кукол. Это совместная работа режиссера Людмилы Шубиной и актрисы Натальи Капитановой. Идея спектакля появилась после прочтения книги о бессмертном подвиге ленинградцев в тяжелые 900 дней и ночей блокады.

Людмила Шубина, режиссер спектакля "Говорит Ленинград": "Возник он к 70-летию Победы, мы нашли материалы по книге Ольги Бергольц "Говорит Ленинград" и "Дневные звезды". Создали композицию, мы являемся авторами инсценировки вместе с актрисой".

В спектакле нет кукол как таковых, он сделан в эстетике визуального предметного театра. Актриса Наталья Капитанова, находясь на сцене в одиночку, выступает как драматическая актриса и использует окружающие предметы, которые в ее руках превращаются во второстепенных персонажей и собеседников главной героини.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол : "Актриса работает с предметами, с элементами одежды, все равно они становятся персонажами. Все равно есть общение с неживой материей и ее оживлением".

По словам режиссера, этот спектакль рассчитан на взрослую и подростковую аудиторию. Серьезный материал требует подготовки, понимания и более осознанного отношения к жизни. Спектакль "Говорит Ленинград" можно посмотреть в малом зале театра кукол уже этой весной.