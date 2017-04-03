Пермский Театр-Театр покажет водевиль в московском ГУМе. В понедельник спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» отправится в столицу на фестиваль «Золотая маска». Постановка Бориса Мильграма выдвинута в трех номинациях Российской национальной театральной премии: лучший спектакль в драме большой формы, работа режиссера и работа художника-сценографа. 3 и 4 апреля театр представит спектакль перед жюри фестиваля. А в среду, 5 апреля две сцены из спектакля актеры театра покажут в самом известном торговом центре страны – ГУМе.