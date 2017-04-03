Большой заплыв на призы Владимира Селькова

Во Всероссийских соревнованиях на призы Владимира Селькова участи приняли три с половиной сотни юных пловцов из 24 регионов страны.

В плавательном комплексе "Олимпия" стартовал самый крупный турнир по плаванию в Пермском крае- всероссийские соревнования на призы ЗМС, трёхкратного призёра Олимпийских игр Владимира Селькова.

Дата проведения соревнования выбрана не случайно. 1 апреля Владимир Сельков отмечает день рождения. Воспитанник березниковской школы плавания сейчас занимает пост первого вице- президента краевой федерации, сам тренирует детей. Его именной турнир - это личные соревнования, которые проводятся в соответствии с международными правилами.

Владимир Сельков, призёр Олимпийских игр, ЗМС: "Каждый участник получит памятные подарки, помимо впечатлений. Отдельно призами будут награждаться спортсмены, которые будут плыть 200 метров на спине".

Именные соревнования проходят в Перми уже в 10 раз. Каждый год расширяется география участников. В этом году за возможность установить личный рекорд состязаются юные спортсмены из 24 регионов страны. Юноши и девушки, достигшие уровня не ниже 2 - го спортивного разряда.





Сам спортсмен, Владимир Сельков понимает, что важна не только соревновательная часть, но и бытовая. Организовать, разместить, сделать так, чтобы гостям Перми было комфортно. Это то, что юные пловцы и тренеры оценят в первую очередь.

Николай Смирнов, тренер СШОР (г. Ижевск): "Состав очень сильный, много сильных ребят, стараемся соперничать с ними, хорошая организация и призы. Люди приветливые".

За два соревновательных дня разыграны 30 комплектов наград. И все участники, а это 350 человек, получат памятные именные подарки от главного героя- именинника Владимира Селькова.



