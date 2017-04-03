Бонус для водителя
С 1 апреля вводится новый административный регламент МВД по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения. Одно из важных изменений, которое даёт бонусы водителям - это предоставление возможности оспорить в протоколе мнение инспектора. В протоколе водитель в праве указать на обстоятельства, которые, он считает, позволят вынести решение, чтобы его оправдали. Ещё одно апрельское новшество - это введение дифференцированного наказания для водителей-нарушителей - в зависимости от его возраста, семейного положения, места жительства и доходов. Конечно, решение принимает суд, но инспектор в протоколе может написать свою рекомендацию по этому поводу. Например, за тот же выезд "на встречку" сейчас на выбор существует два вида наказания: либо штраф, либо лишение прав. С 1 апреля при вынесении наказания будут учитывать не только обстоятельства нарушения и нюансы ПДД, но и доходы, а также биографические данные.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В Перми проверят муниципальный приют для животных
Хирурги заменили сердечный клапан беременной женщине
Собачье дело: В Перми повышают культуру владельцев четвероногих
Cамый молодой район Перми отметил 45-летие
«В плену на родине»: в Перми вышла книга о белом терроре
Комфортная городская среда: Чей двор станет лучше?
Пик паводка придется на середину апреля
Карнавальное шествие пермяков удостоено награды «Грани Театра масс»
Пермяки просят благоустроить набережную
«Королеву» наркотрафика отправили в тюрьму
Добавить комментарий: