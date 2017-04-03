Бонус для водителя

С 1 апреля вводится новый административный регламент МВД по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения. Одно из важных изменений, которое даёт бонусы водителям - это предоставление возможности оспорить в протоколе мнение инспектора. В протоколе водитель в праве указать на обстоятельства, которые, он считает, позволят вынести решение, чтобы его оправдали. Ещё одно апрельское новшество - это введение дифференцированного наказания для водителей-нарушителей - в зависимости от его возраста, семейного положения, места жительства и доходов. Конечно, решение принимает суд, но инспектор в протоколе может написать свою рекомендацию по этому поводу. Например, за тот же выезд "на встречку" сейчас на выбор существует два вида наказания: либо штраф, либо лишение прав. С 1 апреля при вынесении наказания будут учитывать не только обстоятельства нарушения и нюансы ПДД, но и доходы, а также биографические данные.