В Перми проверят муниципальный приют для животных

Администрация Перми проведет проверку муниципального приюта для животных. Cкандал произошел 26 марта, когда в пермскую ветеринарную клинику из приюта поступило трое щенков с тяжелыми травмами, двое из которых позднее скончались. Как установили ветврачи, щенки стали жертвами жестокого обращения со стороны людей. Однако руководство приюта заявило, что собаки пострадали в драке. Тогда группа зоозащитников обратилась к городскому руководству. В приюте объявлена проверка, принять участие в расследовании попросили и полицию.