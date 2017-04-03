Хирурги заменили сердечный клапан беременной женщине

Пермские врачи заменили сердечный клапан беременной женщине. Находясь на 7 месяце беременности, пермячка почувствовала боли в сердце. Она обратилась в Пермский кардиодиспансер, где десять лет назад ей уже делали операцию на сердце. Тогда врачи поставили митральный клапан, теперь пришло время срочно его заменить.

Операцию проводили кардиохирурги совместно с акушерами-гинекологами краевого перинатального центра и неонатологами ГДКБ №13. Как сообщает Минздрав, женщине сделали кесарево сечение. Новорожденную девочку весом 1000 граммов увезли выхаживать, а ее матери тут же заменили клапан в сердце. Сейчас молодая мать дышит сама и общается с докторами. Здоровью ее дочери также ничто не угрожает.