Собачье дело: В Перми повышают культуру владельцев четвероногих

В ближайшее время в Перми должно появиться 500 боксов со специальными пакетами, которые очень бы пригодились хозяевам собак во время выгула четвероногих друзей. Работу на себя взяли общественники, но пока не решена другая задача – кто будет наполнять эти устройства пакетами. Пробная установка показала, что добровольцев нет, даже среди собаководов. Сегодня общественник Иван Пасынков заявил, что раз проблему с местами для выгула не решают, он готов за свой счет установить по городу 500 боксов с пакетами для сбора отходов собачьей жизнедеятельности.

В течение дня городок в сквере Миндовского не пустует. К вечеру на каждого гуляющего ребенка здесь уже приходится две собаки. И даже если их и выгуливают на поводке, экскременты за питомцами хозяева убирают крайне редко. Последствия этого, как говорят родители, лучше всего наблюдать именно весной.

Наталья Савкина: "Неприятно, тут же гуляют дети в этой же траве".

Иван Пасынков и Джой были первыми, кто решился прервать противостояние родителей и владельцев собак. Для этого, следуя европейскому опыту, стоило запомнить только три нехитрых движения.

Иван Пасынков: "Собрали, вывернули, завязали".

Только вот выходить на улицы с пакетами люди не привыкли. Так и появилась идея установки специальных боксов. Первый появился в Перми ровно год назад в сквере Декабристов.

Иван Пасынков: "Через год он очень хорошо себя показал. Востребован, люди хотят убирать за собаками, многие не знали об этом".

За тем, чтобы Люся не оставляла следов на асфальте, Женя следит с самого ее рождения. Но общественными пакетами не приходилось пользоваться ни разу, запасались заранее.

Евгения Никонова: "Летом набрали много пакетов и храним их дома. А когда идем гулять с собакой, берем их с собой".

Сейчас по городу установлено около 30 боксов с пакетами. В планах общественников уже в ближайшее время увеличить их количество до 500. В самой конструкции нет ничего сложного. Проблема сейчас даже не в установке боксов, а в их содержании. В среднем набор из 100 бумажных пакетов стоит 150 рублей. Но когда их будет 500, получается уже серьезная сумма. А пока даже в центре города мы по большей части наблюдаем такую картину - боксы попросту пусты.

Первыми на инициативу общественников отреагировали в жилом комплексе Грибоедовский. Собак здесь много, так что и расход гигиенических пакетов должен быть не маленьким.

Анастасия Гараева, председатель ТСЖ «Уинская, 31»: "Мы как ТСЖ готовы посодействовать и закупать, и пополнять. В принципе, это не такие большие деньги, я думаю, что здоровье детей наших, которые гуляют на территории, играют на газоне и в песочницах, дороже, чем установка данных пакетов".

Для обслуживания боксов в парках и скверах общественники в первую очередь рассчитывают на помощь зоомагазинов и ветклиник. После того как в парках станет чище, возможно, и дети посмотрят на домашних питомцев по-новому.