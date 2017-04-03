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Cамый молодой район Перми отметил 45-летие

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Индустриальный район

Индустриальный район Перми отмечает 45-й день рождения. Он самый молодой в краевой столице, если брать во внимание только административную самостоятельность. А если учитывать то, как давно здесь живут люди, то можно было бы отмечать сейчас и 3000-летие. О торжествах и об истории района в нашем сюжете.

Вся атмосфера сегодняшнего мероприятия отсылает прямиком в 1972 год - год основания Индустриального района.

пирожки

Вот, например, типичная пирожковая того времени, здесь готовят пироги по рецептам того времени и что главное - цена у них та же самая – 10 копеек, и даже наливают лимонад в граненые стаканы.

Впрочем, первые люди обосновались на территории нынешнего Индустриального аж в первом тысячелетии до нашей эры. Гляденовскую культуру до сих пор изучают археологи.

Но свой нынешний облик район начал приобретать в конце века двадцатого. Указом верховного совета СССР от 31 марта 1972-го район был выделен из состава Дзержинского. И сегодня это современный район города.

Самойлов

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "За последние годы в районе появилось 6 новых детских садов. Только в прошлом году отремонтировано почти 200 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети".

Третий по численности в Перми - 168 тысяч жителей. Здесь же крупнейшие предприятия - «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Сибур-Химпром, «Уралхим», «Новомет», «Гознак».

трубы

Владимир Жуков, советник представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Большую лепту предприятия Индустриального района дают в бюджет и Перми, и Пермского края".

Несколько новых спортивных площадок и школьных стадионов, 11 многоквартирных домов, отремонтированные улицы Советской Армии, Карпинского или Декабристов - все это сделано в прошлом году - своего рода подарок на день рождения.

Иванов

Александр Иванов, глава администрации Индустриального района г. Перми: "Будет завершен ремонт улицы Шоссе Космонавтов на всем ее протяжении, будет отремонтирована улица Промышленная от «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» до завода «Сибур-Химпром», во дворах появится не менее 25 детских площадок".

Но все это официально. А сегодня праздник. Во Дворце культуры имени Гагарина ретро-площадки. Играет оркестр, пары неспешно вальсируют. А за клятву верности Индустриальному району можно получить советского петушка-конфету. И конечно подарки - самый, пожалуй, оригинальный - старинная карта города.

карта

На каждом из этих шаров памятные даты в истории Индустриального района и на 2017-м, вот этот шар над моей головой, останавливаться не собираются. Говорят, ведь 45 это самый плодотворный возраст.

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 03.04.2017 в 11:07 в рубрике - Новости телеканалов

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