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«В плену на родине»: в Перми вышла книга о белом терроре

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книга

Почти 200 тысяч рублей за короткое время смогли собрать пермяки на издание книги о гражданской войне в Прикамье. Рабочий Мотовилихи Константин Пылаев написал ее по собственным воспоминаниям ориентировочно в начале 30-х годов. Никогда не публиковавшийся роман нашла в сарае правнучка автора. И вот сегодня книга «В плену на родине» вышла в свет. 

Несмотря на то, что Ксения Батырова экспозицию в Пермском краеведческом музее видит не первый раз - на некоторые экспонаты сейчас она смотрит совсем по-другому. И наган, и маузер, и многое из представленного фигурируют в романе ее прадеда Константина Пылаева, простого рабочего Мотовилихинских заводов.

Батырова

Ксения Батырова: "Дата, когда она написана, там нигде нет даты. Он писал после гражданской войны, когда он текст этот набирал на машинке, тоже не могу сказать, но ближе к тридцатым годам. Больше пятидесяти лет она пролежала".

 Рукопись почти в триста страниц правнучка писателя нашла на своем дачном участке, в сарае. В них автор рассказывает об одном из переломных моментов в истории России - гражданской войне. В этих событиях, даже для профессиональных историков многое остается загадкой.

Обухов

Леонид Обухов, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России историко-политологического факультета ПГНИУ:

"Определенный интерес представляет с точки зрения исторической. Как некое восприятие гражданской войны, которое формировалось у последующего поколения, в более позднее время, в 20-е годы, когда начался некий пересмотр всех этих событий".

Дальше несколько месяцев кропотливого редакторского труда. Для Ксении Батыровой это первый подобный опыт. Благодаря своеобразной стилистике автора многое для современного читателя остается непонятным. Поэтому отдельно пришлось делать словарь.

Сейчас большая часть тиража разошлась по книжным магазинам, произведение берут охотно, тем более что 2017 год - столетие российской революции.

В издании романа «В плену на родине» помогали многие - друзья, родственники и обычные жители Перми. В интернете объявили сбор средств на публикацию, понадобилось почти 200 тысяч рублей. Сейчас книга попала в руки профессиональных историков.

Лобанов

Дмитрий Лобанов, сотрудник Пермского краеведческого музея: "Дополнительный какой-то текст об истории гражданской войны, о периоде, когда Пермь была под властью правительства Колчака, это должно быть интересно".

Книгу Константина Пылаева «В плену на Родине» сейчас изучают эксперты и историки. И кто знает, возможно, в будущем она может стать частью уже музейной экспозиции.

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 03.04.2017 в 10:39 в рубрике - Новости телеканалов

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