Комфортная городская среда: Чей двор станет лучше?

Глава региона Максим Решетников провел первое заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За сложной формулировкой стоит конкретная информация. Есть задачи до 1 сентября привести в порядок 800 дворов и 60 общественных мест. И это только первый этап.

Место для спортивной и детской площадки - для жителей домов 30 и 32 на Комсомольском проспекте это, пожалуй, принципиальные моменты. Хоккейная коробка погрязла в снегу, впрочем, как и детская горка. Парковка для автомобилей, а точнее ее отсутствие, тоже вызывает вопросы.

Светлана Лапшина, старшая по дому Комсомольский проспект, 30: "Мы планируем расширить территорию, сделать парковочные карманы, ливневку".

Скоро мечты станут реальностью. Следующий этап после общественных обсуждений – включение двора в муниципальную программу и разработка дизайн-проекта. Все это - в рамках участия края в федеральном приоритетном проекте «Формированию комфортной городской среды».

Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Городской среды»: "Будет мнение жителей учитываться максимально. Мы будем стараться, чтобы все проекты соответствовали пожеланиям, и будем контролировать не только ход работ и завершение работ, но и после того, как уже объекты будут приняты, мы посмотрим, как содержатся эти объекты".

Для этого по поручению главы региона была создана специальная межведомственная комиссия. Максим Решетников провел первое заседание, на котором отметил, что такие встречи будут проходить не реже, чем раз в месяц - это позволит вовремя среагировать на все вопросы, которые в ходе плодотворный работы наверняка появятся у жителей.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Все проекты, которые мы будем реализовывать, должны пройти обсуждения с жителями. К механизму контроля - а это, наверное, основная наша задача, нам предстоит привлечь максимальное число общественных организаций".

До 1 сентября планируется привести в порядок больше 800 дворовых и 60 общественных зон - это центральные улицы, набережные, городские площади. Край уже заручился серьезным финансовым ресурсом - из всех уровней бюджета будет направлено свыше 820 млн рублей.

Параллельно с этой работой во всех муниципалитетах сейчас составляются списки дворов, которые будут участвовать в программе благоустройства, рассчитанной на 2018-2022 годы. Планируется, что за это время асфальтированные дорожки, комфортные парковки и функциональные детские площадки появятся более чем в 6 тысячах дворах по всему региону.

Сейчас разрабатывается сайт, где будет представлена интерактивная карта территорий с подробным перечнем необходимых работ. Тем горожанам, чьи дворы не войдут в программу в этом году, отчаиваться не стоит.