Пик паводка придется на середину апреля

Cпециалисты МЧС и Камской ГЭС поспешили остепенить тех, кто считает, что серьезного паводка в этом году не будет. Природа заготовила потенциал посерьезнее, чем в прошлом году. Снега скопилось на 15% больше нормы. Правда, за лето в Кунгуре успели укрепить дамбы, в Кудымкаре починили водосброс на пруду, в Кишерти расчистили русла малых рек. В общем, проведена большая работа над ошибками. Но кто знает, что на этот раз подкинет стихия. Начало паводка, по данным МЧС и гидрологов, ожидается в середине апреля.

Вадим Армилев, начальник отдела предупреждения ЧС ГУ МЧС России по Пермскому краю: "У нас есть два фактора, которые очень могут негативно сказаться в этом году. Первый - запасы воды в снежном покрове превышены от 10 до 25 процентов от средних многолетних значений. И у нас на сегодняшний день есть превышение по толщине льда".