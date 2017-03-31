Карнавальное шествие пермяков удостоено награды «Грани Театра масс»

Карнавальное шествие "Пермское яркое" и комплекс праздничных мероприятий Дня Победы 2016 года удостоены лучших наград всероссийской профессиональной премии "Грани Театра масс". Итоги были подведены в Москве.

В 2017 году всероссийская профессиональная премия "Грани Театра масс" присуждалась в одиннадцатый раз. На суд экспертов было вынесено свыше 100 лучших масштабных проектов со всей России. Географически премия охватила всю страну: представленные проекты были созданы в Астрахани, Владивостоке, Ижевске, Краснодаре, Якутске, Алтайском крае, Свердловской области и других городах России.

Пермь заявила на премию три проекта - театрализованный пролог торжественного прохождения войск Пермского гарнизона "Победа всегда за нами!", Концертную программу "Кружится старая пластинка", представленную 9 мая 2016 года на большой сцене на площади у Театра-Театра; а также карнавальное шествие "Пермское яркое", которое открыло комплекс праздничных мероприятий в День города - 12 июня прошлого года.

В итоге жюри присудило городу Перми победу в обеих номинациях, в которых проекты были заявлены. Карнавально-театрализованное шествие "Пермское яркое" удостоено звания Лауреата Премии в номинации "Лучший праздник - День города", а также золотой статуэтки "Грани Масс". Комплекс праздничных мероприятий "Победа всегда за нами!" и "Кружится старая пластинка" отмечены Дипломом I степени в номинации "Лучший патриотический праздник".