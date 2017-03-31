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Пермяки просят благоустроить набережную
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется продолжить благоустройство набережной реки Камы в сторону Коммунального моста. Такое решение на основании собранных заявок от пермяков приняла общественная комиссия. На электронную почту управления внешнего благоустройства администрации города поступило 157 заявок от пермяков, которые предлагали обустроить то или иное место отдыха в городе. Из них 58 предложений - по обустройству пермской набережной. Этот объект набрал и самое большее количество баллов по таким критериям, как количество жителей, регулярно пользующихся этой территорией, доступность и значимость территории.
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