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Экс-министр освобожден под домашний арест
Экс-министр Евгений Балуев освобожден из СИЗО под домашний арест, сообщает "Ъ". Ленинский районный суд Перми 30 марта избрал домашний арест в качестве новой меры пресечения для Евгения Балуева. Бывший министр информационного развития и связи Прикамья освобожден из СИЗО после девятимесячного заключения. Таким образом, все четверо обвиняемых по «делу МФЦ» теперь находятся на свободе. Кроме экс-министра это бывший руководитель КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрий Дымбрылов, его зам Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников. В одно производство соединено четыре уголовных дела, в том числе - о мошенничестве при ремонте в шести помещениях МФЦ с ущербом в 26 млн рублей, хищении под видом премий свыше 2,6 млн рублей и еще 97,5 тыс. рублей при покупке двух мобильных телефонов.
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