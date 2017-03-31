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«Королеву» наркотрафика отправили в тюрьму

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наркотрафик

В Перми женщине вынесли приговор за покушение на сбыт крупной партии героина. Злоумышленница была задержана сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков в декабре прошлого года. При личном досмотре полицейские изъяли у неё свёрток с веществом светлого цвета. Ещё от двух пакетов женщина попыталась избавиться и выбросила их в сугроб. Проведённым исследованием установлено, что в упаковках находился героин. Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Преступления

Опубликовано: 31.03.2017 в 16:00 в рубрике - Новости телеканалов

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