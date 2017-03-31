«Королеву» наркотрафика отправили в тюрьму
В Перми женщине вынесли приговор за покушение на сбыт крупной партии героина. Злоумышленница была задержана сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков в декабре прошлого года. При личном досмотре полицейские изъяли у неё свёрток с веществом светлого цвета. Ещё от двух пакетов женщина попыталась избавиться и выбросила их в сугроб. Проведённым исследованием установлено, что в упаковках находился героин. Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
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