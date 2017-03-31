Рустем Дарипов: «Надо не природу менять, а самим меняться»

Природоохранная прокуратура инициирует акцию по раздельному сбору мусора. О целях акции рассказывает заместитель Пермского межрайонного природоохранного прокурора Рустем Дарипов.

В Перми с 3 апреля в течение 7 недель поочередно в каждом районе города будут работать временные пункты по сбору вторсырья и ртутьсодержащих отходов. Как рассказали в городском департаменте ЖКХ, в рамках акции на безвозмездной основе пермяки смогут сдать пластик, алюминий, энергосберегающие лампы, батарейки, мелкую бытовую и оргтехнику, а также автомобильные шины. Вторсырье будет отправлено на переработку, а ртутьсодержащие отходы утилизированы. Временные приемные пункты будут работать поочередно в течение недели в каждом районе города.