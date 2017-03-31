Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← В Перми пешеходы нарушают правила не меньше водителей

«В тюрьму пожизненено!»: Пермяки провели митинг против педофилов

Смотреть

митинг

Общественные активисты намерены потребовать от российских законодателей ужесточения наказания для педофилов. Подписи под соответствующей петицией планируется собирать по всей стране. На повестке дня обсуждение и сиюминутных мер защиты детей - например, создание дружин и переориентация системы уличного видеонаблюдения, чтобы камеры "провожали" детей из дома до школы и обратно.

Людмила Мельникова: "У меня дочь погибла от педофила, в 1989 году, сейчас бы ей исполнилось уже 35 лет".

Людмиле Мельниковой не до ярких речей со сцены, хотя микрофон открыт для любого желающего. Женщина пришла просто подписать петицию «Конец педофилии». Сквозь слезы на эспланаде это делает не она одна. Защитить детей от насильников - главная цель собравшихся.

Ёлтышева

Людмила Ёлтышева, многодетная мать: "Я против того, чтобы эти элементы, я не могу назвать их людьми, ходили вместе с нами по улице, дышали, ели, пили. Я вообще в принципе против того, чтобы они жили. Ни одна жизнь этого подонка, кто сделал такие страшные вещи, не стоит даже слезинки наших детей".

Новости об очередном нападении педофила сотрясают Пермь в последнее время все чаще. Эти темы становятся самыми резонансными. Юлия З. вышла из школы днём, направилась обычным маршрутом домой. Как позже установили полицейские, таксист затащил её в машину, надругался, а затем увёз за сотню километров от Перми. Кирилл У. пропал ещё в 2013-м. Его искали по болотам и оврагам, волонтеры и даже водолазы. Пока случайно не задержали преступника, который признался в изнасиловании и убийстве, показав место, где закопал тело мальчика.

Медведева

Наталья Медведева, организатор митинга: "Мы требуем пожизненного заключения. И для тех, кто уже отсидел, у нас закон обратной силы не имеет, чтобы они находились под надзором".

Прервать череду страшных событий любыми способами. Именно этого хотят родители. Как варианты - служба сопровождения из школы до дома волонтерами или патрулирование улиц добровольными народными дружинами. Еще один - чтобы весь путь ребенка от школы до дома просматривался видеокамерами. Именно так уже был пойман педофил со шприцем. Если потенциальный преступник будет знать, что он 100 процентов будет записан камерами видеонаблюдения, а значит, наказания избежать не удастся, есть вероятность, что и само преступление не совершится.

плакат

Устрашающим должно быть и само наказание, считают организаторы митинга. Пожизненное и без УДО. Чтобы это свершилось, нужно собрать десять тысяч подписей. Дальше вся надежда на депутатов, которые могут внести и принять соответствующие поправки в законы. Сегодня петицию подписывают даже случайные прохожие.

 

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 31.03.2017 в 12:15 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

В Перми пешеходы нарушают правила не меньше водителей

Александр Иноземцев: «За 6 лет мы должны освоить новый пакет технологий»

Пермская галерея засиделась на чемоданах

В Перми власть имущих учили бороться с депрессией

Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

Профсоюзы выходят в социальные сети

Водители-новички выйдут из тени

Пермяки запустили движение «Слушай соловья»

В институте культуры показали неизвестную картину Евгения Широкова

По следам экспедиции Витуса Беринга


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми пешеходы нарушают правила не меньше водителей

Обратите внимание

в Перми

«В тюрьму пожизненено!»: Пермяки провели митинг против педофилов

Устрашающим должно быть само наказание для педофилов - пожизненное и без УДО. Под петицией «Конец педофилии» нужно собрать десять тысяч подписей.
смотреть читать31.03.2017 в 12:15
Метки: в Перми, Происшествия, Общество

В Перми пешеходы нарушают правила не меньше водителей

Уважение к пешеходам не у всех водителей в чести. Да и сами пешеходы зачастую пренебрегают правилами. ГАИ ужесточает репрессии в адрес нарушителей.
смотреть читать31.03.2017 в 11:53
Метки: в Перми, Общество, Аварии

Александр Иноземцев: «За 6 лет мы должны освоить новый пакет технологий»

Гость студии генеральный конструктор, управляющий директор АО ОДК Авиадвигатель Александр Иноземцев.
смотреть читать31.03.2017 в 11:23
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, ИНТЕРВЬЮ

Пермская галерея засиделась на чемоданах

Теперь для Пермской художественной галереи пророчат новый вариант переезда. На месте ДК «Телта», который еще предстоит снести.
смотреть читать31.03.2017 в 11:05
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми власть имущих учили бороться с депрессией

В Перми стартовала череда мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. В ходе экспресс-исследования можно узнать предрасположенность к депрессии.
смотреть читать31.03.2017 в 10:42
Метки: в Перми, Общество, Здоровье, Власть

в России

Александр Иноземцев: «За 6 лет мы должны освоить новый пакет технологий»

Гость студии генеральный конструктор, управляющий директор АО ОДК Авиадвигатель Александр Иноземцев.
смотреть читать31.03.2017 в 11:23
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, ИНТЕРВЬЮ

Водители-новички выйдут из тени

С понедельника инспектор ГИБДД сможет выписать штраф 500 рублей за отсутствие знака «Начинающий водитель».
смотреть читать31.03.2017 в 09:39
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермские черлидеры завоевали путёвки на чемпионат Европы и Мира

Отбор на главные старты года проходил в рамках Чемпионата и Первенства России, который состоялся на базе спорткомплекса им. Сухарева.
смотреть читать30.03.2017 в 16:12
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Исполнилось 17 лет со дня гибели в Чечне бойцов пермского и березниковского ОМОНа

29 марта 2000 года в районе села Джани-Ведено было совершено нападение на колонну пермского ОМОНа, 36 прикамцев погибли.
читать30.03.2017 в 14:18
Метки: в Пермском крае, Общество, в России, Преступления

Социальные пенсии индексируются на 1,5 процента

Пенсии с 1 апреля могут вырасти на 129 рублей и составить 8 тысяч 774 рубля.
читать30.03.2017 в 12:45
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России
Лента новостей RSS каналы

Хлеб, как у бабушкиХлеб, как у бабушки

К посевной готовыК посевной готовы

«В тюрьму пожизненено!»: Пермяки провели митинг против педофилов«В тюрьму пожизненено!»: Пермяки провели митинг против педофилов

В Перми пешеходы нарушают правила не меньше водителейВ Перми пешеходы нарушают правила не меньше водителей

Александр Иноземцев: «За 6 лет мы должны освоить новый пакет технологий»Александр Иноземцев: «За 6 лет мы должны освоить новый пакет технологий»

Пермская галерея засиделась на чемоданахПермская галерея засиделась на чемоданах

В Перми власть имущих учили бороться с депрессиейВ Перми власть имущих учили бороться с депрессией

Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителейОбратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

Профсоюзы выходят в социальные сетиПрофсоюзы выходят в социальные сети

Водители-новички выйдут из тениВодители-новички выйдут из тени

В Кудымкаре прошли соревнования по плаваниюВ Кудымкаре прошли соревнования по плаванию

Платные парковки: а велика ли выручка?Платные парковки: а велика ли выручка?

Пермяки запустили движение «Слушай соловья»Пермяки запустили движение «Слушай соловья»

В институте культуры показали неизвестную картину Евгения ШироковаВ институте культуры показали неизвестную картину Евгения Широкова

По следам экспедиции Витуса БерингаПо следам экспедиции Витуса Беринга

В Пермь приедет «Коляда-театр»В Пермь приедет «Коляда-театр»

В Перми установят сотни дог-боксовВ Перми установят сотни дог-боксов

Пермские черлидеры завоевали путёвки на чемпионат Европы и МираПермские черлидеры завоевали путёвки на чемпионат Европы и Мира

Детский баскетбол: Поймай удачу!Детский баскетбол: Поймай удачу!

Электричка - в каждом смартфонеЭлектричка - в каждом смартфоне

В Перми заработают временные пункты сбора вторсырьяВ Перми заработают временные пункты сбора вторсырья

Сотрудники ГИБДД провели операцию «Такси»Сотрудники ГИБДД провели операцию «Такси»

Пермяки могут стать волонтёрами ПобедыПермяки могут стать волонтёрами Победы

В Кунгуре нашли тело мужчины, закопанное вместе с автомобилемВ Кунгуре нашли тело мужчины, закопанное вместе с автомобилем

Достойно уважения!Достойно уважения!

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru