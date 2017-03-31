«В тюрьму пожизненено!»: Пермяки провели митинг против педофилов

Общественные активисты намерены потребовать от российских законодателей ужесточения наказания для педофилов. Подписи под соответствующей петицией планируется собирать по всей стране. На повестке дня обсуждение и сиюминутных мер защиты детей - например, создание дружин и переориентация системы уличного видеонаблюдения, чтобы камеры "провожали" детей из дома до школы и обратно.

Людмила Мельникова: "У меня дочь погибла от педофила, в 1989 году, сейчас бы ей исполнилось уже 35 лет".

Людмиле Мельниковой не до ярких речей со сцены, хотя микрофон открыт для любого желающего. Женщина пришла просто подписать петицию «Конец педофилии». Сквозь слезы на эспланаде это делает не она одна. Защитить детей от насильников - главная цель собравшихся.

Людмила Ёлтышева, многодетная мать: "Я против того, чтобы эти элементы, я не могу назвать их людьми, ходили вместе с нами по улице, дышали, ели, пили. Я вообще в принципе против того, чтобы они жили. Ни одна жизнь этого подонка, кто сделал такие страшные вещи, не стоит даже слезинки наших детей".

Новости об очередном нападении педофила сотрясают Пермь в последнее время все чаще. Эти темы становятся самыми резонансными. Юлия З. вышла из школы днём, направилась обычным маршрутом домой. Как позже установили полицейские, таксист затащил её в машину, надругался, а затем увёз за сотню километров от Перми. Кирилл У. пропал ещё в 2013-м. Его искали по болотам и оврагам, волонтеры и даже водолазы. Пока случайно не задержали преступника, который признался в изнасиловании и убийстве, показав место, где закопал тело мальчика.

Наталья Медведева, организатор митинга: "Мы требуем пожизненного заключения. И для тех, кто уже отсидел, у нас закон обратной силы не имеет, чтобы они находились под надзором".

Прервать череду страшных событий любыми способами. Именно этого хотят родители. Как варианты - служба сопровождения из школы до дома волонтерами или патрулирование улиц добровольными народными дружинами. Еще один - чтобы весь путь ребенка от школы до дома просматривался видеокамерами. Именно так уже был пойман педофил со шприцем. Если потенциальный преступник будет знать, что он 100 процентов будет записан камерами видеонаблюдения, а значит, наказания избежать не удастся, есть вероятность, что и само преступление не совершится.

Устрашающим должно быть и само наказание, считают организаторы митинга. Пожизненное и без УДО. Чтобы это свершилось, нужно собрать десять тысяч подписей. Дальше вся надежда на депутатов, которые могут внести и принять соответствующие поправки в законы. Сегодня петицию подписывают даже случайные прохожие.