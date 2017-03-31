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В Перми пешеходы нарушают правила не меньше водителей

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ДПС

За 3 месяца 2017 года в Перми произошло 121 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. 123 человека травмированы, двое погибли. Как выясняется, вина лежит поровну – и на тех, кто за рулем, и на тех, кто бегает через дорогу. Жуткая статистика заставляет Госавтоинспекцию ужесточать репрессии в адрес нарушителей. 

Правила дорожного движения едины для всех – и для пешеходов, и для водителей. Напомнить об этом и призван сегодняшний рейд ГИБДД. Сразу пять экипажей разъехались по всему городу, и нарушители не заставили себя ждать.

школьники перебегают дорогу

На этот раз школьники отделались предупреждением. На будущее – штраф родителям гарантирован. С водителями, которые не пропускают пешеходов на переходе, все гораздо строже. Протокола здесь не избежать, хотя объяснения кажутся вполне банальными - не пропустил, потому что не заметил. 

Пункты правил дорожного движения, связанные с движением пешеходов, в городе нарушают особенно часто. Многим водителям вообще эти разделы кажутся чем-то незначительным. Только вот печальная статистика говорит об обратном.

Руденко

Розалия Руденко, инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Перми: "Подобные нарушения у нас происходят часто. С начала года на территории города Перми зарегистрировано с участием пешеходов 121 ДТП, в которых два человека погибли и 123 человека получили травмы различной степени тяжести".

пешеход

Буквально за несколько часов эта статистика подтверждается полностью. Уважение к пешеходам не у всех водителей в чести. Да и сами пешеходы зачастую пренебрегают правилами перехода проезжей части. В итоги коллекция штрафов сегодня пополнилась и у тех, и у других. Зато есть повод на будущее задуматься и, возможно, спасти человеческую жизнь.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Аварии

Опубликовано: 31.03.2017 в 11:53 в рубрике - Новости телеканалов

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