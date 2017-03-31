Александр Иноземцев: «За 6 лет мы должны освоить новый пакет технологий»
26 июня исполнится 100 лет со дня рождения гениального конструктора Павла Соловьева. О комплексе мероприятий к юбилею учителя, о работе над пермским авиадвигателем ПД-14 и о начале работы над двигателем ПД-35, о высокой конкурентоспособности пермской продукции в эфире Телеканала "Россия 24" рассказывает генеральный конструктор, управляющий директор АО "ОДК Авиадвигатель" Александр Иноземцев.
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