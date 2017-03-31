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Пермская галерея засиделась на чемоданах
Для Пермской художественной галереи пророчат новый вариант переезда. Бывший Дворец культуры «Телта» на улице Окулова отправится под снос, а на его месте предлагается построить новый объект, подходящий для нужд галереи и ее экспонатов.
Владимир Флотский, начальник инженерно-геологической экспедиции Института КамТИСИЗ: "У нас мало таких площадок с инженерно-геологическим условием довольно идеальным. Учитывая, что будут большие нагрузки, эта площадка подходит по инженерно-геологическим условиям очень хорошо. По гидрогеологическим тоже, учитывая то, что площадка высоко поднята, поэтому грунтовые воды глубоко – порядка 12-15 метров".
Переехать галерея из Спасо-Преображенского собора должна была уже очень давно. Здание передали церкви еще в 2008 году. Последний серьезный проект - перевезти фонды в бывшее ВКИУ. Строение выкуплено, практически определен подрядчик, который приспособил бы стены училища под нужды галереи.
И вот очередной поворот. Впрочем, идея со сносом ДК «Телта» пока озвучена в кругу общественного совета, где окончательных решений не принимается.
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