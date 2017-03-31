В Перми власть имущих учили бороться с депрессией

В Перми стартовала череда мероприятий, посвященных Дню здоровья, тема которого в этом году выбрана «депрессия». А началось все с сотрудников Пермской Думы и администрации. Здесь врачи определяли кардиориски.

В ходе экспресс-исследования все желающие могут узнать кардиориски и предрасположенность к депрессии.

Акция приурочена ко Всемирному Дню здоровья, который отмечают в апреле. Однако уже с сегодняшнего дня начались вот такие выездные приёмы. Тема Дня здоровья 2017 года - депрессия, а она, как известно, серьёзно влияет на здоровье и в первую очередь на сердечно-сосудистую систему.

Марина Другова, главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики: "Наша задача выявить их уровень напряжённости и дать рекомендации, куда они могут обратиться и что сделать".

Здание пермской мэрии стало первой площадкой в череде акций запланированных на ближайшие две недели. Сегодня приём длился три часа - за это время обследование прошло 98 человек.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Порою некогда людям сходить в поликлинику и даже просто померить артериальное давление. А оторвавшись от своего рабочего места минут на сорок- сорок пять, ты понимаешь, что же тебе нужно сделать, чтобы не заболеть".

Для оценки кардиориска: антропометрия - измерение роста и веса, анализ крови, чтобы узнать уровень глюкозы и холестерина, измерение артериального давления, по результатам - беседа с терапевтом.

Кроме оценки кардиориска предлагается заполнить анкету и пообщаться с психологом, который подскажет, как бороться с депрессивными проявлениями, если таковые имеются.

Как рассказали организаторы акции, подобные встречи пройдут в разных городах края, например, в Соликамске, Чайковском, Кудымкаре, и в разных учреждениях города Перми.