Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

В Мотовилихе прошел открытый прием главы краевой столицы Дмитрия Самойлова. Шанс напрямую обратиться к мэру решило использовать такое количество горожан, что встреча несколько затянулась.

На этот раз открытый прием прошел в Мотовилихинском районе в школе дизайна «Точка». Поговорить без посредников с представителями городской власти пришли более двухсот человек.

Встреча началась со вступительного слова главы города Перми. Дмитрий Самойлов рассказал об основных приоритетах в работе мэрии. Это дорожный ремонт, ЖКХ, образование, а также содержание скверов и парков. После задать свой вопрос можно было тет-а-тет.

- Вы в своем выступлении обозначили сквер Розалии Землячки, но вы не сказали дату. Он будет в этом году?

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

- Мы начинаем работы в этом году.

До приема мы встретились с Людмилой Суворовой в сквере Розалии Землячки. Руководитель ансамбля «Рябинушка» хорошо помнит те времена, когда здесь почти каждый вечер устраивали танцы под духовой оркестр.

Людмила Суворова: "Со сквером я познакомилась давно, 40 лет назад. Когда мои дети стали подрастать, а жила я на Лебедева, мы всегда ходили в этот сквер. А был он молодой, лучи разбегались во все стороны, было очень приятно. Мороженым торговали, воду газированную продавали".

Дмитрий Самойлов заверил, что в сквере Розалии Землячки установят лавочки, урны, восстановят пешеходные дорожки и фонтан. Но это еще не все задачи.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Кроме Розалии Землячки еще сквер на Гашкова – это тоже тема, которая постоянно в паблике. От улицы Дружбы до Пермской ярмарки, Макаренко двухсторонка вступила в действие – там можно организовать красивое комплексное пространство, которое бы объединяло и сквер, и мини-парки, и малые архитектурные формы. И действительно эта часть района может очень хорошо заиграть".

В прошлом году в Мотовилихинском районе было отремонтировано 165 тысяч квадратных метров дорог. Это магистраль Старцева – Чкалова, улица 1905 года, Уральская, Юрша, Грибоедова и другие. Большинство трасс были обновлены, в том числе по многочисленным просьбам горожан.

Все поступившие обращения были взяты на контроль. По остальным вопросам дали устные разъяснения руководители подразделений администрации города.