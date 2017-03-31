Водители-новички выйдут из тени

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С понедельника инспектор ГИБДД сможет предъявить претензии и выписать штраф 500 рублей за отсутствие знака «Начинающий водитель». Правительство России утвердило соответствующие поправки. В соответствии с ними автомобилистам со стажем менее двух лет также запрещено кого-либо буксировать, а начинающим водителям мопедов и мотоциклов – возить пассажиров. «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства - также уточняет, что ГИБДД начнет штрафовать и за отсутствие знака «Шипы».

 

 

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 31.03.2017 в 09:39 в рубрике - Новости телеканалов

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