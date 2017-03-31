Водители-новички выйдут из тени
С понедельника инспектор ГИБДД сможет предъявить претензии и выписать штраф 500 рублей за отсутствие знака «Начинающий водитель». Правительство России утвердило соответствующие поправки. В соответствии с ними автомобилистам со стажем менее двух лет также запрещено кого-либо буксировать, а начинающим водителям мопедов и мотоциклов – возить пассажиров. «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства - также уточняет, что ГИБДД начнет штрафовать и за отсутствие знака «Шипы».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Пермяки запустили движение «Слушай соловья»
В институте культуры показали неизвестную картину Евгения Широкова
По следам экспедиции Витуса Беринга
Электричка - в каждом смартфоне
В Перми заработают временные пункты сбора вторсырья
Сотрудники ГИБДД провели операцию «Такси»
Пермяки могут стать волонтёрами Победы
В Кунгуре нашли тело мужчины, закопанное вместе с автомобилем
В Перми «Тотальный диктант-2017» пройдет на 40 площадках
Юрий Башмет открыл в Перми центр для одаренных детей
Добавить комментарий: