Водители-новички выйдут из тени





С понедельника инспектор ГИБДД сможет предъявить претензии и выписать штраф 500 рублей за отсутствие знака «Начинающий водитель». Правительство России утвердило соответствующие поправки. В соответствии с ними автомобилистам со стажем менее двух лет также запрещено кого-либо буксировать, а начинающим водителям мопедов и мотоциклов – возить пассажиров. «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства - также уточняет, что ГИБДД начнет штрафовать и за отсутствие знака «Шипы».