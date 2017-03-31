Профсоюзы выходят в социальные сети

В Перми прошел пленум Пермского краевого совета профсоюзов, площадкой для которого была выбрана ГТРК «Пермь». Телевидение привлекли неспроста, ведь основной темой повестки стала информационная политика. Сегодня участники обсудили использование современных технологий в своей деятельности – в их числе интернет и как подраздел - социальные сети.

Александр Зимин, заместитель председателя Пермского крайсовпрофа: "Если мы хотим заинтересовать молодежь в нашем профсоюзном движении, надо использовать то, чем они пользуются. Это прежде всего социальные сети, но ни в коем случае не забывать нашу обыденную, может быть, рутинную работу".

Как выяснилось, социальные сети для решения своих проблем сегодня активно использует профсоюз «Пермгорэлектротранса», а профсоюз обучающихся медуниверситета для привлечения новых студентов даже организовал телевидение. И у пермского крайсовпрофа есть свой сайт, свое печатное издание «Профсоюзный курьер». Помимо того уже более 14 лет в эфир выходит телепередача «Право на труд».

Зоя Галайда, председатель Пермской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: "Мы, конечно, существенно продвинулись в этом вопросе. Такие современные формы пиар-движения, узнаваемости профсоюзного движения мы успешно осваиваем".