Пермяки запустили движение «Слушай соловья»
Общественники запускают движение "Слушай соловья". Первое, что они намерены сделать, - открыть смотровые площадки. Как сообщают организаторы, склоны берегов малых рек Перми – уникальное место, откуда можно увидеть, что Пермь – это не только серые дома и неухоженные дороги, это еще и живая природа. Активисты проложили путь к смотровой площадке на Данилихе, где можно будет в скором времени наслаждаться соловьиными трелями.
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