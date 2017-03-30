Пермяки запустили движение «Слушай соловья»

Общественники запускают движение "Слушай соловья". Первое, что они намерены сделать, - открыть смотровые площадки. Как сообщают организаторы, склоны берегов малых рек Перми – уникальное место, откуда можно увидеть, что Пермь – это не только серые дома и неухоженные дороги, это еще и живая природа. Активисты проложили путь к смотровой площадке на Данилихе, где можно будет в скором времени наслаждаться соловьиными трелями.