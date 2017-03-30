В пермском краеведческом музее готовят к открытию выставку "По следам экспедиции Витуса Беринга". Это часть регионального проекта "Маршрутами великой северной экспедиции". Его инициировал член русского географического общества, издатель Ильдар Маматов. Передвижная выставка расскажет об исторической обстановке, в которой создавалась и работала экспедиция, о мировых открытиях в области географии и биологии. Отдельный блок будет посвящен населенным пунктам Урала, в которых останавливались участники экспедиции.