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По следам экспедиции Витуса Беринга
В пермском краеведческом музее готовят к открытию выставку "По следам экспедиции Витуса Беринга". Это часть регионального проекта "Маршрутами великой северной экспедиции". Его инициировал член русского географического общества, издатель Ильдар Маматов. Передвижная выставка расскажет об исторической обстановке, в которой создавалась и работала экспедиция, о мировых открытиях в области географии и биологии. Отдельный блок будет посвящен населенным пунктам Урала, в которых останавливались участники экспедиции.
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