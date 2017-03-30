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В институте культуры показали неизвестную картину Евгения Широкова

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картина

В пермском институте культуры состоялась презентация неизвестной картины художника Евгения Широкова. Работы мастера есть и в Третьяковской галерее, музеях России и ряде частных коллекций. 

Этот портрет Леонида Гордеева - одного из крупнейших архитекторов Перми второй половины двадцатого века - принадлежит кисти Евгения Широкова. Народный художник СССР написал его в 1959 году, но свет портрет так и не увидел, а все это время лежал в мастерской Широкова.

Денисова

Олеся Денисова, ученица Е.Широкова, член Пермского отделения союза художников России: "Они друзья, сидели в мастерской, Евгений Широков не один писал Леонида Гордеева, и он не относился к этой работе как-то серьезно, поэтому она, видимо, так хранилась".

Олеся Денисова - ученица Евгения Широкова - три года назад случайно увидела портрет архитектора Гордеева в мастерской своего учителя, девушка предложила отреставрировать эту работу.

картина

Надежда Широкова, супруга Е.Широкова: "Евгений Николаевич, думаю, сам не знал, что у него там в кладовке, он так легко к таким работам относился, этюд написал - бросил, если ему нужен был холст, а там что-то написано, он мог поверх написать другую работу".

Портрет Леонида Гордеева также был написан поверх другого изображения, рассказывает художник- реставратор из Москвы Светлана Галодяевская, именно она проделала сложнейшую работу по восстановлению картины. На это ушло три года.

реставратор

Светлана Галодяевская, студентка факультета реставрации Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (г. Москва): "Красочный слой отслаивался друг от друга, только 1 год нужно было укреплять, подбирать технологию, плюс еще холст дал усадку из-за неправильного хранения, все вставало вот такими домиками, сложно было".

И вот портрет вернулся в Пермь как новенький и пополнил знаменитую портретную галерею Евгения Широкова.

Ирина Андренко, зав.сектором отечественного искусства ПГХГ: "Он часто писал деятелей культуры - Чурсина, Тихонов, Лебедев, актеры, композиторы. Интересны повороты, внимание к деталям, руки очень любит изображать".

Более сорока портретов деятелей культуры и искусства Евгения Широкова хранятся в фондах Пермской художественной галереи.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 30.03.2017 в 17:20 в рубрике - Новости телеканалов

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