В институте культуры показали неизвестную картину Евгения Широкова
В пермском институте культуры состоялась презентация неизвестной картины художника Евгения Широкова. Работы мастера есть и в Третьяковской галерее, музеях России и ряде частных коллекций.
Этот портрет Леонида Гордеева - одного из крупнейших архитекторов Перми второй половины двадцатого века - принадлежит кисти Евгения Широкова. Народный художник СССР написал его в 1959 году, но свет портрет так и не увидел, а все это время лежал в мастерской Широкова.
Олеся Денисова, ученица Е.Широкова, член Пермского отделения союза художников России: "Они друзья, сидели в мастерской, Евгений Широков не один писал Леонида Гордеева, и он не относился к этой работе как-то серьезно, поэтому она, видимо, так хранилась".
Олеся Денисова - ученица Евгения Широкова - три года назад случайно увидела портрет архитектора Гордеева в мастерской своего учителя, девушка предложила отреставрировать эту работу.
Надежда Широкова, супруга Е.Широкова: "Евгений Николаевич, думаю, сам не знал, что у него там в кладовке, он так легко к таким работам относился, этюд написал - бросил, если ему нужен был холст, а там что-то написано, он мог поверх написать другую работу".
Портрет Леонида Гордеева также был написан поверх другого изображения, рассказывает художник- реставратор из Москвы Светлана Галодяевская, именно она проделала сложнейшую работу по восстановлению картины. На это ушло три года.
Светлана Галодяевская, студентка факультета реставрации Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (г. Москва): "Красочный слой отслаивался друг от друга, только 1 год нужно было укреплять, подбирать технологию, плюс еще холст дал усадку из-за неправильного хранения, все вставало вот такими домиками, сложно было".
И вот портрет вернулся в Пермь как новенький и пополнил знаменитую портретную галерею Евгения Широкова.
Ирина Андренко, зав.сектором отечественного искусства ПГХГ: "Он часто писал деятелей культуры - Чурсина, Тихонов, Лебедев, актеры, композиторы. Интересны повороты, внимание к деталям, руки очень любит изображать".
Более сорока портретов деятелей культуры и искусства Евгения Широкова хранятся в фондах Пермской художественной галереи.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
По следам экспедиции Витуса Беринга
Электричка - в каждом смартфоне
В Перми заработают временные пункты сбора вторсырья
Сотрудники ГИБДД провели операцию «Такси»
Пермяки могут стать волонтёрами Победы
В Кунгуре нашли тело мужчины, закопанное вместе с автомобилем
В Перми «Тотальный диктант-2017» пройдет на 40 площадках
Юрий Башмет открыл в Перми центр для одаренных детей
Интерактивное ТВ - в помощь школьникам и студентам
Стройтесь на здоровье: В Соликамске началось возведение детской поликлиники
Добавить комментарий: