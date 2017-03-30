Электричка - в каждом смартфоне
Купить билет на электричку теперь можно при помощи смартфона. В Пермском крае заработало мобильное приложение "Пригород". С его помощью можно в "два клика" приобрести билет по всем направлениям движения электропоездов в Пермском крае, ознакомиться со стоимостью проезда, актуальным расписанием, а также оставить отзыв. Важно, что приложение работает на территории всей страны - для покупки билетов необходимо лишь поменять регион в меню.
Кроме того, с 1 апреля в пригородных электричках начнут вести учет перевозок льготников федерального значения. Поэтому пассажиров просят не пугаться, если сотрудники в поездах попросят переписать номера их СНИЛС.
Актуальная для дачников информация - с мая запустят 12 летних электричек, доведя общее количество электропоездов до 104. И уже традиционная акция - с 1 мая пассажиру можно будет бесплатно провезти с собой велосипед.
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