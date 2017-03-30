В Кунгуре нашли тело мужчины, закопанное вместе с автомобилем

В Кунгуре следователи смогли раскрыть преступление, совершенное два с половиной года назад. Здесь обнаружили тело мужчины, закопанное вместе с автомобилем. В ноябре 2014 года житель села Плеханово уехал из дома и не вернулся. Полицейские обследовали близлежащие водоемы, даже использовали авиацию, но не нашли ни пропавшего, ни его машину. Спустя два года было установлено, что в пылу ссоры его убил знакомый, затем решил избавиться от тела, закопав его. Сейчас преступник под арестом, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.