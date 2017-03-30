В Перми «Тотальный диктант-2017» пройдет на 40 площадках

В Перми и Пермском крае, как и по всей России, началась регистрация участников «Тотального диктанта – 2017». Добровольная и повсеместная проверка грамотности пройдет 8 апреля.

Менее чем за 12 часов от запуска регистрации желание проверить свою грамотность изъявили уже около 100 пермяков. И это только 3 площадки из 40. К примеру, в прошлом году знание русского языка проверили 1853 человека. Одни писали в кафе, другие прямо в воздухе во время полета, а третьи свою грамотность проверяли под землей - в Кунгурской ледяной пещере.

В этом году организаторы подготовили арт-пространства интересные всем. Любителям театра – «Сцена Молот», искусства - художественная галерея, хипстерам – арт-кластер Старокирпичный переулок. Всего - 40. Среди нововведений - Театр кукол.

Евгения Катаева, координатор «Тотального диктанта» в Перми: "Новое - это площадка для мам, пап и детей. Это семейная площадка. Пока взрослые пишут диктант, актеры театра кукол займут детей".

В роли "диктаторов" будут не только филологи, но и медийные пермяки. На некоторых площадках ожидают бонусы - бесплатное посещение выставок, поэтические вечера и прочее. Правда, количество мест в самые необычные места будет ограничено и потребуется дополнительная регистрация. Сделать это несложно: заходим на сайт totaldict.ru. Выбираем Пермь, ищем интересующую площадку и следуем инструкции.

Времени на подготовку и возможностей подтянуть русский было достаточно. К примеру, на бесплатных курсах «Русский по средам».

Евгения Васильева, филолог, ведущая курсов «Русский по средам»: "Мы разбираем ошибки, которые совершили слушатели курсов. Чаще всего это исключения, или места, в которых возможно двоякое понимание, особенно это связано с пунктуацией".

У пермяков еще есть возможность освежить свою память на знания орфографии и пунктуации. Филолог будет ждать всех желающих в следующую среду в Горьковке в 6 вечера. "Тотальный диктант" по всей России напишут 8 апреля. Организаторы дают еще один неплохой стимул написать на «5» - отличников обещают отметить подарками.